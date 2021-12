A paz reinou entre Laura Keller, Jorge Sousa e Gustavo Saad - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2021 15:10

Rio - Depois do término de casamento marcado por polêmicas e supostas traições, Jorge Sousa conheceu, nesta terça-feira (30), o atual namorado de sua ex-esposa, Laura Keller. A atriz ficou emocionada com o encontro.



fotogaleria Jorge e Laura foram campeões do "Power Couple Brasil", da Record TV, mas o casamento não continuou após o título. Recentemente, Laura assumiu o namoro com o modelo e tatuador Gustavo Saad.

Nos stories do Instagram, Laura Keller se emocionou e chorou com o encontro. “Quem está lá em cima não dorme. Me emociono muito com essas coisas. Maturidade, evolução. Sério, estou emocionada. Essa maturidade é muito importante. Pelo Jorge Emanuel, nosso filho”, contou Laura.

A atriz, que também participou do “Ilha Record”, comemorou a paz entre o ex e o atual. "Maturidade a gente vê por aqui. Ex e atual de boa na lagoa. Suave na nave. Tranquilo no mamilo. Meu filho @jorgeemanuelbaby merece todo esse amor. Obrigada @gustavosaadd e @jorgesousaoriginal por esse momento", escreveu Laura, que disse esperar por críticas da web após encontro.