Publicado 30/11/2021 14:13 | Atualizado 30/11/2021 14:22

Rio - Juliette Freire, 31 anos, concedeu uma entrevista para Tatá Werneck no "Lady Night", nesta segunda-feira (29). Na ocasião, a paraibana falou sobre mudanças em sua vida pós-confinamento e abriu o jogo sobre uma possível amizade com a também ex-BBB, Sarah Andrade, que foi sua amiga no programa.

"Eu quero bem. Mas eu acho que amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Colega, sim… Colega, ok", disse ela.

Tatá também questionou a campeã do "BBB21" sobre os outros participantes. Juliette, explicou, que recebeu mensagens de Lumena, Viih Tube e Gil do Vigor. Porém, que procurou deixar os desentendimentos dentro da casa e que deseja tudo de melhor para todos.