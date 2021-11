Gilberto Gil - reprodução do instagram

Gilberto Gilreprodução do instagram

Publicado 30/11/2021 13:38

Rio- Gilberto Gil, 79 anos, fez uma publicação em sua rede social refletindo sobre o discurso de ódio no Brasil. Na ocasião, o cantor relatou como essa "liberdade de expressão" tem sido usado por certos grupos para defender condutas racistas.

fotogaleria

"Hoje já há condições no país para que essa facilidade do discurso pejorativo, da chacota com o negro seja combatida. É algo que tem resposta de setores da sociedade. Isso é importante porque até pouco tempo atrás, além de chicotear, matar e discriminar de todos os modos, ainda era tranquilo o discurso da rejeição, da secundarização do negro e do seu papel na sociedade", começou ele.

"Liberdade de expressão não pode significar essa facilidade, esse vício que vem do pelourinho", finalizou Gilberto Gil.

Veja a publicação: