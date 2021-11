Pedro Scooby pede ajuda às Forças Armadas para encontrar amigo - Reprodução

Publicado 30/11/2021 10:01 | Atualizado 30/11/2021 10:07

Rio - O sufista Pedro Scooby usou as redes sociais para fazer um apelo às Forças Armadas por ajuda nas buscas pelo avião modelo modelo PA-34-220T e prefixo PP-WRS, que caiu na última quarta-feira, entre Rio e São Paulo. Scooby é amigo de uma das vítimas do acidente, o empresário e campeão de jiu-jitsu Sérgio Dias, de 45 anos, que está desaparecido.

"Acharam um corpo e os outros dois não se sabe o que aconteceu ainda e um deles é desse grande amigo meu, Serginho. Daqui para frente agora era preciso coisas mais especializadas para continuar a procura. Queria fazer um apelo, um pedido. Eu sei que tem um navio com sonar da Marinha, capaz de localizar aeronave; tem um drone também da Aeronáutica, Hermes 900, com equipamento infravermelho e está parado na base em Santa Cruz", disse o surfista.

"Tem também um helicóptero com uma câmera térmica do GAM, um órgão da PM do Rio. Então, gostaria de fazer esse apelo para os órgãos públicos, para quem puder ajudar", completou Scooby, que também pediu uma corrente de orações.

"Tem duas famílias nessa busca. Então, queria fazer esse apelo e também uma corrente de oração pra essas famílias. Ninguém quer passar por isso. É muito sofrimento".

Bombeiros realizam buscas para encontrar tripulantes de um avião bimotor que caiu no mar de Ubatuba, no litoral de São Paulo. A informação inicial era de que a queda havia acontecido na região entre Paraty, na Costa Verde do Rio, e o estado paulista. A aeronave vinha de Campinas, em São Paulo, para o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Os Bombeiros de São Paulo afirmaram que foram acionados 1h20 da madrugada pela corporação do Rio.

A mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, acompanhava o voo, perdeu o contato e acionou as autoridades. Segundo Ana Regina, o voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A torre do Rio de Janeiro perdeu o contato com a aeronave às 21h40. Ela alugou um barco na manhã desta quinta-feira para se dirigir à última coordenada captada da aeronave.

Havia três tripulantes no bimotor: comandante, copiloto e passageiro. Os demais não tiveram a identidade revelada.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo, no entanto, informou por meio de sua conta no Twitter no fim da manhã desta quinta-feira que, juntamente com a Marinha Brasileira, não localizou nenhum tipo de indício, destroços ou vítimas. Pescadores relataram que visualizaram uma aeronave em baixa altitude durante a noite de ontem em direção a Serra Negra, no acesso à Paraty, onde estão sendo concentrados todos os esforços.