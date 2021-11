Claudia Leitte - Reprodução/Instagram

Claudia LeitteReprodução/Instagram

Publicado 30/11/2021 10:02 | Atualizado 30/11/2021 10:49

Rio - Após ser criticada por fazer show no final de semana e ser chamada de genocida por algumas pessoas no Twitter, a cantora Claudia Leitte, por meio de sua assessoria de comunicação, rebateu os ataques que sofreu por apresentação com aglomeração. Em nota enviada ao DIA, a equipe da artista, de 41 anos, garante que todos os protocolos sanitários exigidos pelo estado de São Paulo foram seguidos.

"A cantora Claudia Leitte realizou um show em formato trio no estacionamento do Espaço das Américas no último sábado, 27, respeitando todas as normas de saúde impostas pelo Governo do Estado de SP. Só era possível entrar no local comprovando a vacinação completa da covid-19 e, além disso, o evento foi feito com capacidade reduzida, com apenas 3 mil pessoas", começa a nota.

Ainda segundo o comunicado, as críticas em relação a artista são seletivas. "É válido mencionar que assim como o show de Claudia, outros tantos vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol", diz.

"Claudia é uma artista responsável e ciente de seu papel, jamais faria um evento sem a autorização dos órgãos atribuídos e sem os cuidados necessários. Cabe apenas refletir sobre essas críticas seletivas e aos ataques, totalmente inconcebíveis e desrespeitosos com a artista", finaliza a nota.

