Paulinho CamafeuDivulgação

Publicado 30/11/2021 12:00 | Atualizado 30/11/2021 12:29

Rio - O cantor e compositor Paulinho Camafeu morreu aos 73 anos nesta segunda-feira, em Salvador, na Bahia, em decorrência de problemas cardíacos. Camafeu foi um dos precursores da axé music, sendo autor de clássicos da música baiana como “Ilê Aiyê” (Que Bloco é Esse?), “Afoxé Badauê”, e “Menina do Cateretê”, além de colocar a mistura de ritmos brasileiros e africanos em pauta.

Recentemente, Camafeu chegou a ficar internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para fazer hemodiálise. No dia 23, internado no Hospital do Subúrbio, na capital baiana, ele sofreu um infarto e seu estado de saúde piorou. Já no dia 25 de novembro, ele sofreu mais uma parada cardíaca e, desde então, o quadro era considerado grave, segundo informações da TV Bahia.



Relevância musical

A história de Camafeu se confunde com a da música baiana. Dono de letras debochadas e cheias de duplo sentido, ele abriu portas para outros artistas negros na música da Bahia, estado com maior população negra do país. Assim como Luiz Caldas, um dos seus principais parceiros, Camafeu é um dos precursores da axé music.

Outros parceiros de Camafeu foram Bell Marques e Carlinhos Brown. Foi gravado por nomes importantes da MPB, como Gilberto Gil, O Rappa, Chiclete com Banana, Daúde, Sandra de Sá, Margareth Menezes, Durval Lelys e Timbalada. Sua composição, "Nova Delhi", na voz de Fafá de Belém, é considerada um hino de paz.

Homenagens

Artistas do país inteiro prestaram homenagens ao ícone do axé. "Adeus para nosso querido e genial músico e compositor Paulinho Camafeu. Ele era um dos grandes do Axé. Fez tantas músicas maravilhosas e importantes para nós. Paulinho deixou um legado de luta e beleza. #paulinhocamafeu #despedida", Daniela Mercury.

Seus parceiros de composição, Gil e Luiz Caldas também reverenciaram a memória do mestre. "Perdemos Paulinho Camafeu, nosso querido amigo que me deu o prazer em gravar essa canção", escreveu Gilberto Gil no Instagram Stories. "Oxalá te receba de braços abertos. Paulinho Camafeu, meu parceiro de vários sucessos. Descanse em paz, amigo", disse Caldas.

"A música baiana perdeu ontem um dos seus grandes compositores, o Ilê Aiyê perdeu o compositor de sua primeira música de sucesso. Em 2019 tivemos a honra de homenageá-lo em vida, com o tema do nosso carnaval. O grande Paulinho Camafeu vai fazer falta! Que o Orum o receba com muitas palmas, ele merece", escreveu o Bloco Ilê Aye nas redes sociais.