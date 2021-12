Lucas Souza, namorado de Jojo Todynho, é oficial do Exército - Reprodução Internet

Lucas Souza, namorado de Jojo Todynho, é oficial do ExércitoReprodução Internet

Publicado 30/11/2021 14:46

Rio - Agora que seu namoro com o oficial do Exército Lucas Souza já está público, Jojo Todynho contou nas redes sociais como conheceu o "tenente bonitão". O romance entre os dois começou na viagem que a cantora fez para Cancún, no México, em agosto deste ano. "E obrigada pelo tenente bonitão, porque ele é mesmo. Bonito e gostoso. Oh, Deus, obrigada! Santa viagem para Cancún", disse Jojo nos Stories, do Instagram.

fotogaleria

Mas, na época em que viajou para o México, Jojo estava namorando Márcio Felipe. O namoro da funkeira com o carioca só terminou em outubro. Na época, Jojo assumiu que tinha traído o rapaz, mas não disse com quem. "Quem vacilou fui eu", afirmou na ocasião.

Lucas Souza, o novo namorado de Jojo, é de Curitiba, no Paraná. Ele é oficial do Exército e faz faculdade de Engenharia Civil. Lucas ingressou nas Forças Armadas em janeiro do ano passado, em Curitiba.

O romance de Jojo veio à tona depois que a cantora foi pedida em namoro por Lucas e postou nas redes sociais. No entanto, a cantora fez a postagem apenas para os "melhores amigos" do Instagram. Ainda assim, alguém vazou a informação. Depois disso, Jojo assumiu o romance e desabafou.

"Vazou uma foto minha e do Lucas. Não vazou, algum filho da p*#@, alguma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem foi, pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo. Postei no meu Instagram privado, que tem cento e poucas pessoas que gosto e tenho contato, e não imaginei que essa foto vazaria".

Jojo contou, ainda, que vem sofrendo ataques por estar namorando um homem branco. "Estão me chamando de palmiteira. O amor não tem cor. E obrigada pelo tenente bonitão, porque ele é mesmo. Bonito e gostoso. Oh, Deus, obrigada! Santa viagem para Cancún...Lucas não precisa de mídia. Se ele precisasse, o Instagram dele seria aberto. Ele é oficial, então obviamente não precisa do meu dinheiro e de biscoito. Aliás, nunca dei dinheiro para homem".