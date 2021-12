Paolla Oliveira, Diogo Nogueira e Bruttus - reprodução do instagram

Publicado 01/12/2021 11:39

Rio - Nesta segunda-feira, Diogo Nogueira realizou um procedimento cirúrgico no pé em um Hospital na Barra da Tijuca. O cantor precisou fazer uma novo intervenção após uma cirurgia feita no tendão do pé meses há alguns meses. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Paolla Oliveira, namorada do cantor, acompanhou o artista durante a ida à unidade de saúde.

Ao DIA, a assessoria de Diogo confirmou o procedimento, mas reafirmou que o cantor está bem, teve alta já na segunda-feira e vai cumprir com os compromissos marcados. "Ele foi pra casa no mesmo dia e tá repousando. Tá bem, tanto que já tem vários shows pela frente. Sexta ele tem show no Espaço Hall aqui no Rio de Janeiro, por exemplo", declarou a assessoria.