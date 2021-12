Deolane Bezerra está negociando compra de mansão avaliada em R$ 11 milhões, diz colunista

Rio - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, não para de ostentar. Segundo o colunista Leo Dias, do "Metropoles", a advogada está negociando a compra de uma mansão avaliada em R$ 11 milhões. A propriedade fica em Alphaville, em São Paulo, e tem cinco quartos e 11 banheiros.

Além disso, o imóvel conta com banheiras de hidromassagem, jacuzzi, piscina e área gourmet, com direito a churrasqueira. A mansão também conta com aquecimento solar. Ainda de acordo com o colunista, o aluguel da propriedade está estimado em R$ 50 mil.

Relatar erro