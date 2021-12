Cleo beija muito em lançamento de single com Karol Conká e Azzy

Rio - Cleo lançou, na noite desta terça-feira, seu novo single, "Tormento", em parceria com Karol Conká e Azzy. A festa de lançamento aconteceu no Terraza Rooftop Jardins, em São Paulo. Cleo contou com o apoio dos irmãos, FiuK, que estava com a namorada, Thaisa Carvalho, e Antônia Morais, que também estava com seu par, Paulo Dalagnoli. Quem também prestigiou o evento foi a ex-BBB Lumena Aleluia, que participou com Karol Conká do "BBB 21".

