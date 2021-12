Joaquim Lopes e Marcella Fogaça - Reprodução Internet

Joaquim Lopes e Marcella FogaçaReprodução Internet

Publicado 30/11/2021 15:38 | Atualizado 30/11/2021 17:08

Rio- Joaquim Lopes, 41 anos, publicou um relato emocionante nesta terça-feira (30). Pela sua rede social, o ator sobre a internação de uma das suas filha, Pietra, fruto do casamento com Marcella Fogaça. Na publicação, ele conta que viveu os dias mais difíceis de sua vida.

As gêmeas Pietra e Sofia ficaram internadas na UTI por 27 dias, já que nasceram prematuras. Porém, nessa ocasião quem precisou de cuidados médicos foi Pietra, que contraiu uma grave infecção urinária.

Segue o desabafo na íntegra:

No espaço de 10 dias ficou ainda mais claro (se é que era possível) que eu vivo pela minha família! Pelas minhas filhas e a minha mulher. Sem dúvida os 10 dias mais difíceis da minha vida até agora.

Percebi que a velocidade do tempo é absolutamente proporcional à o que estamos sentindo no momento. E que o desespero e a ansiedade geralmente fazem com que tudo passe devagar.

A Pietra, nesse tempo, me ensinou a ter coragem. Me ensinou que eu nunca vou “chegar no meu limite” seja lá do que for, porque “o meu limite” hoje é um conceito elástico e flexível e definido pelo grau de necessidade dela, da Sophia e da Cella.



Assim como a minha capacidade de amar. Essa então realmente é infinita.

Devia ser proibido pela lei dos homens e pelas leis divinas que nossas filhas e filhos ficassem doentes.

Só tenho a agradecer a DEUS, à Nossa senhora, à minha família pelo suporte (fundamental), às minhas meninas. Pietra, que mesmo quando estava se sentindo mal, achava espaço para um sorriso de canto de boca e um chamego no meu pescoço. E Sophia que ficou em casa esperando a irma se recuperar totalmente sempre com gargalhadas e cambalhotas (sim, Sophia não é mole não hahaha), e finalmente à melhor companheira e mãe do MUNDO. @marcellafogaca você é INSPIRADORA!

Essa minha cara são lágrimas, noites sem dormir, preocupação e GRATIDÃO.

