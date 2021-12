Influenciadora rebateu seguidor por questionamento sobre seu trabalho - Reprodução

Publicado 30/11/2021 16:15

Em seus stories do Instagram, Maria Lina abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs e foi questionada com o que trabalha para se bancar. "Pergunta repleta de maldade e segundas intenções. Eu e muitas pessoas trabalhamos com a internet, um ambiente um pouco diferente do convencional, oportunidades maiores, mas ainda sim é um trabalho...", iniciou.

"Muitos pagam com a saúde mental para estar aqui. Eu ainda estou no começo, trabalho com isso há menos de 6 meses, tenho muito a aprender e respeito muito quem dedica a vida a trabalhar com isso aqui. Vocês não sabem o tanto de absurdo que as pessoas nos dizem, vocês não sabem o tanto que a cabeça fica mexida com tudo que se passa por trás das telas. Meu máximo respeito a todos os profissionais da internet."

A influenciadora ainda aconselhou outra seguidora que perdeu um bebê. "Seu neném sempre estará com você. Não fisicamente, mas dentro do seu coração. Se quiser falar sobre ela, fale! Fale de como foi a gravidez pra você, fale sobre seu amor por ela. Ela ainda deve existir dentro do seu coração", aconselhou Maria Lina, que perdeu um filho após um parto prematuro. A criança era fruto da relação com o humorista Whindersson Nunes.