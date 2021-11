Simone fala sobre seu primeiro beijo e sua primeira vez - Reprodução Internet

Publicado 29/11/2021 07:32 | Atualizado 29/11/2021 12:52

Rio - A cantora Simone, que faz dupla com Simaria, fez revelações sobre sua vida amorosa e sexual em um vídeo no YouTube. A artista contou que deu o primeiro beijo aos 11 anos e que só fez sexo pela primeira vez quando já era maior de idade.

"Meu primeiro beijo foi... engraçado. Tinha aquela coisa do povo do interior dizer assim: 'Você já beijou?'. Aí você: 'Não, nunca beijei...'. Aquela coisa, né? Aí pega um copo com gelo, fica tentando pegar o gelo lá no fundo do copo com a língua. Treinei assim um pouco e tinha um menino que eu era afim. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha sabe quantos anos? Posso dizer?", perguntou Simone para alguém da sua equipe.

"Não. Não posso dizer porque vai incentivar. 11 anos é fod*", afirmou a cantora. "em gente que não julga, mas tem gente que vai dizer: 'Que louca! Onde estava a sua mãe?'. Exatamente: a minha mãe não estava perto. Coitada. Agora que ela vai saber", completou.

A cantora também falou sobre sexo. "Se pudesse mostrar a foto [da pessoa com quem eu transei], vocês iam falar: 'Coleguinha, tá de parabéns! Eu acho que tinha 18 [anos]. Acho que era isso. Beijei cedo, mas guardei o xibiu", finalizou.