Pedro Sampaio e AnittaReprodução

Publicado 29/11/2021 12:21

Rio - Depois de dar uma festa no final de semana, Anitta pegou um avião junto ao DJ Pedro Sampaio, com quem dançou dentro da aeronave. A artista rebelou ao som "Galopa", que é uma produção do próprio DJ. No Twitter, fãs especulam que os artistas foram para Belém, no Pará, para gravar um videoclipe juntos. Cantora já havia revelado que colaboraria com um homem em um funk antes do ano acabar.

