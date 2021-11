Anitta canta na final da Libertadores - reprodução

Publicado 27/11/2021 18:50

Rio - Anitta brilhou em seu pocket show na grande final da Libertadores, neste sábado, entre Palmeiras e o Flamengo no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. Durante a apresentação, ela cantou as músicas 'Bola Rebola', 'Me Gusta' e 'Combatchy'. A Poderosa, claro, dançou muito e rebolou até o chão. O look escolhido pela cantora também chamou a atenção: um vestido sexy de seda.

Nas redes sociais, os internautas se mostraram divididos com a apresentação de Anitta. Alguns enalteceram a cantora. "Anitta veio da favela e agora é o símbolo da união de todo o continente. A maior representante do Brasil e do funk da atualidade! Anitta na Libertadores", comentou um internauta. "Alguém ainda dúvida que a Anitta é a maior do brasil?", perguntou outro. "Cara, ela entregou tudo, que orgulho!", completou um terceiro.

No entanto, outros reclamaram da apresentação da Poderosa. "Isso o é música?", perguntou Milton Neves. Outro internauta concordou com o apresentador da Band. "Não tinha como ser pior esta abertura. Anita para representar a música Brasileira é para derrubar a imagem do País de vez". Um terceiro desabafou: "O show de Anitta na final da libertadores envergonha a mulher brasileira, em escala mundial."

