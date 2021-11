Marília Mendonça, Maiara e Maraisa - Reprodução

Marília Mendonça, Maiara e MaraisaReprodução

Publicado 27/11/2021 17:35 | Atualizado 27/11/2021 18:56

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, usou o Instagram, na noite de sexta-feira, para publicar uma carta aberta a Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais no início deste mês. Na publicação, a cantora contou que a filha de Ruth Moreira já sabia que não ganharia o Grammy Latino 2021 pelo projeto 'Patroas', mas que estava animada com a festa. Na ocasião, quem levou a melhor foi a dupla Chitãozinho & Xororó. "Amiga… A gente não ganhou o Grammy viu… Mas tá tudo bem, porque você já sabia! Você queria ir mesmo só pra curtir a festa… Aproveitar a farra! Então valeu!", começou ela.

Em seu relato, Maraisa falou como se sentiu após perder a amiga. "Confesso que no início eu só conseguia pensar em coisas ruins, coisas pesadas, mas desde então, venho imaginando o que você estaria pensando e gostaria que a gente fizesse! E nos últimos tempos, eu nunca tinha te visto tão engajada como estava no Patroas! E ver a sua dedicação tão profunda a esse trabalho, me dava ainda mais gás! E também por isso que, no primeiro momento, eu não queria mais trabalhar, não tinha ânimo pra mais nada! Mas eu sabia que, se eu não desse continuidade a tudo que combinamos em vida, eu estaria sendo muito covarde e, certamente, me arrependeria amargamente em breve. Ainda dói muito, mas mal podia imaginar que seria lá que eu encontraria a minha maior força; nos 35% de um trabalho que você fez com o maior amor do mundo. Eu sei que, mais do que ninguém, você não iria querer que nenhum dos seus se entregasse", destacou.

Segundo a sertaneja, a equipe de Marília sente muita falta dela, mas seguem firmes. "Nosso escritório e todo mundo que trabalha pra você estão sendo grandes guerreiros! Todos os dias ainda acordamos com aquela sensação estranha de “como isso foi acontecer com a gente?!” Vem um tristeza profunda, mas levantamos e seguimos em frente por você, e pelos nossos que estão aqui! Estou certa de que você está muito orgulhosa de todos, sobretudo dos seus fãs!".

Em seguida, Maraisa contou que à princípio não conseguia ouvir as músicas delas e que a mãe de Marília, Ruth Moreira, tem apoiado bastante ela."Admito que demorei um pouco pra conseguir ouvir as músicas de novo; mas agora ouço todas o tempo inteiro, porque junto com elas vem à lembrança do quanto você se dedicou a cada uma e do amor com que as fazia. Você quer sim, que as pessoas ouçam a sua música, vejam tudo que você fez! E, olha amiga, as músicas estão todas estouradas… Você ia gostar de ver a força e o alcance do seu legado! Você veio pra fazer história! E eu tô aqui, né?! Mas quando a gente se encontrar, você vai me ouvir, viu?!.. Você não podia ter me deixado aqui, mas já que aconteceu, eu vou levando, né!! Na sabedoria de Deus e nos conselhos e força da Ruth Moreira, que tem nos ajudado muito em sua grandeza de alma! Sei que, onde você estiver, você está com muito orgulho de tudo que todos estão fazendo. Cada um dentro das suas possibilidades, mas sem desistir! Você nos deu aula. A não se intimidar diante dos obstáculos, porque estes existem para serem vencidos!".

A cantora também falou sobre a sensação de subir ao palco após o acidente aéreo da mãe de Léo, de quase dois anos. "No primeiro show depois que você se foi, ainda no hotel, eu achei que não iria conseguir. As pernas tremiam, o corpo amolecia. Mas eu focava apenas na sua vontade, no seu desejo de que desse tudo certo e, logo concluí: “Não acabou… Juntas até o infinito!” E o infinito é Deus, nos braços de quem você está agora! E o seu legado, no que depender de mim, será sempre lembrado e levado pra cada canto desse Brasil e até do mundo. Não tem um dia sequer que eu não questione ao Senhor o porquê de estar vivendo isso! E aí Ele me lembra de que você queria que todo mundo soubesse do quão forte nós somos; que não somos apenas 3 mulherzinhas; temos que mostrar a que viemos, e é isso que venho tentando dia após dia!".

Por fim, ela enalteceu o trabalho da amiga. "As modas estão todas no topo! Você bateu todos os recordes imagináveis dos algoritmos, nacional e mundial! Eu sei que são muitos acontecimentos para comemorar, mas zero motivos pra isso. Não era pra ser desse jeito, não era assim que a gente queria. Ia dar certo de qualquer maneira você estando aqui porque, como você mesma dizia, quando essas três se juntavam, ninguém segurava! Mas é isso… Existe uma força maior que é Deus, e Ele sabe de todas as coisas! Eu ainda estou me recompondo, buscando forças do Alto, e espero que você também esteja vendo, e muito feliz com o que está acontecendo aqui! Tudo que eu faço, eu penso: “A Marília gostava desse jeito!” ou “Isso aqui é a cara da Marília!”. Sinto muito, muito a sua falta! Mas, o fim é apenas o início! Ainda temos muito o que fazer aqui né, amiga?! Te amo pra sempre!".