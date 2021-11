- AgNews

Publicado 27/11/2021 15:25 | Atualizado 27/11/2021 15:35

Rio - Anitta, Juliette e Gessica Kayane, conhecida como Gkay, foram flagradas em um shopping da Zona Oeste do Rio, na noite de sexta-feira. As três, que iam ao cinema, mostraram muita simpatia e atenderam alguns pedidos de fotos dos fãs.

Para a ocasião, a Poderosa escolheu um look básico, mas bem ousado. Ela usou um top branco bem decotado e quase mostrou demais. A cantora combinou o top com uma calça e rasteirinha. Com a barriguinha de fora, Anitta mostrou que está com o corpão em forma. Já Juliette e GKay estavam de calça e camiseta.

Além das amigas, a cantora também estava acompanhada de seu irmão, Renan Machado, amigos e assessores.