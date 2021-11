João Augusto Liberato, filho de Gugu, e a namorada Gracie - Reprodução

Publicado 27/11/2021 09:39 | Atualizado 27/11/2021 09:40

Rio - Após a morte do apresentador Gugu Liberato em 2019, a vida de seu filho mais velho, João Augusto, de 20 anos, mudou bastante. Ele deixou a casa da mãe, entrou na faculdade de Comunicação e Administração de empresas, começou a gerir os bens do pai com uma tia e passou a viver com a namorada, a norte-americana Gracie, de 19 anos. Ele lamenta não poder ter apresentado a namorada ao pai.

“Não tive a oportunidade de mostrar minha namorada para o meu pai. Ele não a conheceu, mas a gente está morando junto há um ano”, lamentou o jovem em bate-papo com o apresentador Geraldo Luís no Instagram.

Vivendo no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ele conta que se apaixonou rapidamente pela namorada, com quem divide o mesmo teto há um ano. “A gente se conheceu, passou alguns meses e decidimos morar juntos. Foi amor à primeira vista”, contou ele.

Longe da mãe, Rose Miriam, e das irmãs gêmeas mais novas, Sofia e Marina, de 17 anos, com quem teve desavenças pela herança deixada por Gugu, ele disse que o apoio da namorada é fundamental.

“Depois que meu pai partiu, eu me mudei para o meu apartamento, comecei na faculdade, e fiquei basicamente sozinho aqui, porque minha família, basicamente, está no Brasil. Agradeço a minha namorada por esse 1 ano e 4 meses de companhia que ela está me fazendo nesses tempos difíceis. Ela me faz bastante companhia. Estou aqui nos EUA, no meu apartamento, então, é bom ter a companhia dela”.