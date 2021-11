Rodrigo Faro e Danilo Faro - reprodução do instagram

Rodrigo Faro e Danilo Faroreprodução do instagram

Publicado 27/11/2021 20:26

Rio - Rodrigo Faro disse para os internautas que sonhou com o irmão antes dele sofrer um grave acidente de carro, através do Instagram, neste sábado. Na publicação, o apresentador contou que acordou assustado e com o coração acelerado.

fotogaleria

"Obrigado Senhor por mais um livramento. Danilo é mais que um irmão. É meu amigo, meu filho…Sonhei com ele a noite inteira. Parece que sentia que ele estava precisando de mim. Quando meu telefone tocou às 2:18, eu não ouvi. Mas acordei um minuto depois assustado com coração batendo forte no peito, acelerado…Liguei pra ele das 2:19 as 3 da manhã e ele não me atendeu. Mas com a graça de Deus e de pessoas incríveis ele está bem, se recuperando e grato por ter nascido de novo…Te amo meu irmão amado", escreveu ele na legenda da publicação.