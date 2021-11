Gretchen usa pingente com a inicial do marido - reprodução do instagram

Gretchen usa pingente com a inicial do maridoreprodução do instagram

Publicado 27/11/2021 16:25

Rio - Gretchen, de 62 anos, não cansa de demonstrar seu amor por Esdras de Souza. Desta vez, a cantora resolveu homenagear o marido ao usar um cordão com a inicial do nome dele. A Rainha do Bumbum mostrou o acessório através do Instagram Stories, neste sábado. "É 'e', de Esdras, caro", explicou ela.

