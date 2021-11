Gretchen e Esdras - reprodução do instagram

Publicado 16/11/2021 18:32

Rio - Gretchen casou mais uma vez! Calma, porque é com o mesmo marido. É que a cantora oficializou sua união com o saxofonista Esdras de Souza em Portugal. Ela contou a novidade através do Instagram, nesta terça-feira. "Agora sim. Casados em Portugal também. Indo comemorar nosso casamento em Portugal. Juntos dos nossos filhos", escreveu ela.

Os fãs parabenizaram o casal através dos comentários da publicação. "Merecem todo amor e alegria desse mundo. Parabéns", postou um. "Muitas felicidades ao casal. Que Deus abençoe sempre essa união", destacou outro.

No Brasil, Gretchen e Esdras de Souza se casaram em setembro do ano passado. A festa aconteceu no restaurante A Ilha Pool Bar, às margens da baía do Guarujá, em Belém do Pará. A cantora adotou um estilo inusitado e usou um tênis cheio de pérolas com o vestido de casamento. Esse é o 18º casamento da mãe de Thammy Miranda.