Mara Maravilha alfineta Xuxa - reprodução do instagram

Mara Maravilha alfineta Xuxareprodução do instagram

Publicado 16/11/2021 17:42

Rio - Ao som da versão em pagode da música "Arranhão", um dos grandes sucessos dos sertanejos Henrique e Juliano, Mara Maravilha apareceu dançando com um pássaro nas mãos em um vídeo no qual manda indireta para Xuxa Meneghel e que, nos fóruns da internet, certamente daria um novo sentido ao meme "sambando na cara das inimigas".

Afinal, não é de hoje que as duas ex-apresentadoras infantis dos anos 80 e 90 andam se estranhando. Após falar que estava com "ranço" de Xuxa durante participação no podcast de Sérgio Mallandro, a baiana fez uma paródia de "Ilariê" no "Programa do Ratinho", do SBT, na segunda-feira retrasada (8). Na ocasião, usou a expressão "débil mental" para se referir a quem tenha escutado as canções da Rainha dos baixinhos.