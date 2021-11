Mara Maravilha ataca Xuxa com mudança em letra de sucesso dos anos 1980 - Reprodução

Mara Maravilha ataca Xuxa com mudança em letra de sucesso dos anos 1980Reprodução

Publicado 09/11/2021 16:19 | Atualizado 09/11/2021 16:20

Rio - Mara Maravilha causou polêmica ao debochar de uma canção de Xuxa Meneghel durante o "Programa do Ratinho" desta segunda-feira (8), no SBT. A cantora participou da bancada de jurados do quadro "Dez ou Mil" e, em determinado momento, fez uma paródia de "Ilariê", música da rainha dos baixinhos que fez sucesso nos anos 1980.

fotogaleria

"Chefe, o senhor pediu para eu cantar Ilariê. E eu tenho a minha versão de ilariê", começou a artista em interação com Ratinho. "Presta atenção na letra: 'Tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, eu virei um débil mental. Ilari, ilari, ilariê, ô, ô, ô'", cantou.

O apresentador da atração chegou a interromper Mara para avisar que Xuxa não gostaria da brincadeira, ao que a convidada do programa replicou: "Estou pouco me lixando", disparou. A atitude da cantora não teve boa repercussão entre seus seguidores, que foram até suas postagens mais recentes no Instagram para criticar a artista pela sátira.

"Deixando de seguir. Não sou fã da Xuxa, mas você passou do limite. Mulher, eu achava que tu era feliz, mas sempre tá desmerecendo alguém ou debochando que esquece de ser realmente feliz. Tu já foi mara, agora não mais", escreveu um internauta. "Sua inveja da Xuxa está fazendo você perder a noção das coisas", completou outra admiradora.

Confira: