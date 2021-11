Rodolffo, da dupla com Israel - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 18:59

Rio - Rodolffo Matthaus, da dupla com Israel, divertiu os fãs ao mostrar uma conversa inusitada que aconteceu em um grupo com ex-participantes do "BBB21". Nesta terça-feira (16), o cantor compartilhou uma sequência de prints em que ele e Gil do Vigor conversam sobre seu nude vazado durante o reality show da Globo.

"Gente do céu, olha a cachorrada que estão arrumando comigo no grupo do BBB aqui", brincou o artista antes de mostrar os detalhes do bate-papo. A conversa se iniciou com Gilberto dizendo que encontrou a foto íntima no celular que utilizada quando estava no Brasil. "Vazou e estou analisando friamente os detalhes da informação. Eu amo, eu disse que ia achar", disparou o pernambucano.

Em áudio, o sertanejo de 33 anos garantiu que a foto em questão não deve ser levada em consideração e explicou o motivo. "Gil do Vigor, deixa eu te contar um negócio aqui, é sério. Aquele 'trem' lá não pode considerar ele porque eu não tava no meu melhor momento, sabe? E não foi nem a intenção daquele retrato lá, não sei nem porque aquilo vazou", declarou.

Kerline Cardoso também entrou na conversa e disse não ter visto o nude, mas contou que seus amigos gostaram. "Como é, amiga, tu achou o quê? Achou boa? Tão falando aqui que tá ok", afirmou a ex-sister em um áudio que também interage com pessoas no mesmo local que ela.

Não satisfeito, Gil ainda demonstrou interesse em encontrar uma foto do mesmo tipo de Arthur Picoli. "Falta do Arthur. Do Caio [Afiune] não, porque ele é casado e não faz essas coisas, mas do Arthur eu vou achar. Eu vou!", brincou. "Sobrou pro Conduru agora (risos)", respondeu o ex-affair de Carla Diaz, citando sua cidade natal.