Tamara Dalcanale e Kayky BritoReprodução Internet

Publicado 16/11/2021 17:59

Kayky Brito mostrou uma cena que chamou atenção de fãs. O artista, de 33 anos, exibiu a imagem da namorada, a jornalista Tamara Dalcanale, pintanto o quarto do primeiro filho do casal. Ela está na reta final da gestação, com quase nove meses, e o barrigão impressionou os admiradores do casal. Os dois esperam um menino, que recebeu o nome de Kael.

fotogaleria

"Vejo duas pessoas", afirmou o ator, através das redes sociais, ao flagrar a cena. "Todo amor e cuidado com o quartinho do nosso pitoco", acrescentou Tamara sobre o momento.

Além de Kael, a namorada do ator é mãe de Felipe, de 5 anos, e de Carolina, de 3. Os pequenos, aliás, ajudaram na arrumação do quarto do caçula da família.

Recentemente, o artista falou sobre a experiência de se tornar pai e da gestação da namorada: "O Kael se mexe na barriga 30 horas por dia. Mamãe Kanguru que aguente essa energia", brincou.

