Luan Santana e Izabelareprodução do instagram

Publicado 16/11/2021 21:33

Rio - Luan Santana e a namorada, Izabela Cunha, estão em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O casal curtiu o dia ensolarado no 'maior love' e praticaram mergulho em uma das praias do local. O sertanejo compartilhou uma foto dando um beijinho na amada no Instagram Stories, nesta terça-feira.

Em entrevista à Caras, recentemente, o cantor falou sobre o namoro e disse que eles já pensam em casamento. “Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco”.

Luan assumiu publicamente o romance com Izabela no início deste mês e pegou os fãs de surpresa. Vale lembrar que esse é o primeiro namoro público do cantor desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado. Os dois ficaram juntos por 12 anos.

Volta aos palcos

Luan Santana retorna aos palcos no dia 11 de dezembro, na Jeunesse Arena. O lançamento de "Ilha" fecha com chave de ouro uma lista de quatro músicas que começaram a ser apresentadas após um ano de jejum sem novas gravações do cantor.