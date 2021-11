Murilo Huff faz tatuagem em homenagem a Marília Mendonça - reprodução do instagram

Publicado 16/11/2021 19:18

Rio - Murilo Huff fez uma homenagem pra lá de especial para Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo no início deste mês, em Minas Gerais. O cantor, que é pai do filho da cantora, Léo, tatuou no braço direito o símbolo da turnê "Todos os Cantos". O desenho foi percebido pelos internautas durante imagens exibidas no "Fantástico" no último domingo. Ao pegar o filho no colo, a tatuagem no braço direito dele ficou à mostra.

Os fãs elogiaram a atitude do ex de Marília através das redes sociais. "Eu não canso de me apaixonar pelo Murilo... O homem pelo que tudo indica fez uma tatuagem para homenagear a Marília, sério, nem foi confirmado por ele mas já tô chorando... Te amo", escreveu um. "O Murilo fez a tatuagem com o símbolo da turnê 'Todos os Cantos'. Ela para sempre com ele", comentou outro.

Murilo, no entanto, não fez nenhuma postagem sobre a nova tatuagem em suas redes sociais.

Recentemente, o cantor se emocionou ao encontrar declaração antiga de Marília Mendonça no Twitter. "Eu tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue se dividir perfeitamente, sem ter que deixar nenhum dos lados de lado. Como não estar apaixonada?", declarou Marília na ocasião, se referindo ao cantor com quem esteve em um relacionamento durante dois anos. Nesta segunda-feira (15), Murilo viu a postagem e comentou: "Que coisa linda. Não era muito de Twitter, nunca tinha lido isso".

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show, no dia 5 de novembro. A Cemig (Companhia Elétrica de Minas Gerais) confirmou que a aeronave bateu em uma torre de distribuição elétrica antes de cair em uma cachoeira.



Além da cantora, outras quatro pessoas ocupavam a aeronave: assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, seu produtor, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, o piloto e o copiloto, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana. Todos foram resgatados sem vida.



O velório de Marília e do tio, Abicieli, aconteceu em Goiânia, no dia 6 de novembro. O produtor Henrique Bahia foi velado e sepultado em Salvador, na Bahia, onde nasceu. Recentemente, a mãe da cantora organizou um culto em homenagem a filha, em Goiânia, que contou com a participação de amigos íntimos e familiares. A dupla Maiara e Maraisa cantou um louvou na ocasião. Maiara não segurou a emoção e chorou durante a apresentação.