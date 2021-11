Nas redes sociais, Murilo Huff fala sobre a perda de Marília Mendonça - Reprodução

Nas redes sociais, Murilo Huff fala sobre a perda de Marília MendonçaReprodução

Publicado 15/11/2021 18:44 | Atualizado 15/11/2021 18:47

Rio - Dez dias após o acidente aéreo que causou a morte repentina de Marília Mendonça e de outras quatro pessoas, Murilo Huff se surpreendeu com uma postagem antiga da cantora, em que a sertaneja se declara pelo artista com quem teve o pequeno Léo, de quase 2 anos. Um fã-clube da eterna rainha da sofrência resgatou uma publicação de 2019, em que a goiana cita um trecho da canção "Adoro amar você", de Daniel.

fotogaleria

"'Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos'. Eu tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue se dividir perfeitamente, sem ter que deixar nenhum dos lados de lado. Como não estar apaixonada?", declarou Marília na ocasião, se referindo ao cantor com quem esteve em um relacionamento durante dois anos. Nesta segunda-feira (15), Murilo viu a postagem e comentou: "Que coisa linda. Não era muito de Twitter, nunca tinha lido isso".

Na última quarta-feira, foi revelado que a guarda do filho de Marília Mendonça será compartilhada entre o pai e a avó materna , Ruth Dias. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", garantiu Murilo.