Publicado 15/11/2021 17:19

Rio - Em setembro deste ano, o jornalista Evaristo Costa foi demitido da CNN Brasil por telefone repentinamente. O caso ganhou repercussão e não agradou Evaristo, que agora move um processo contra a emissora. De acordo com Ricardo Feltrin, colunista do UOL, o processo é por danos morais e materiais, além de desrespeito profissional.

Evaristo foi contratado em junho de 2019 pela CNN Brasil e passou 9 meses no canal como âncora, no programa CNN Originais. Ele foi demitido após retornar de suas férias. Sem ser comunicado, seu programa foi retirado da grade.

O jornalista chegou a escrever um longo desabafo em seu Instagram na ocasião, afirmando que a equipe foi despreparada.

"Desde do dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo! 'Seja feita vossa vontade'", escreveu na época.

