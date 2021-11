Dynho com Mirella e Dynho com Sthe na 'Fazenda' - Reprodução/Montagem

Publicado 15/11/2021 19:30

Rio - Apesar de não falar muito sobre o assunto, MC Mirella parece estar bem abalada com o comportamento do marido em 'A Fazenda'. Após mais um dia em que Dynho e Sthe apareceram em momentos de intimidade no reality show, a funkeira fez um longo desabafo nas redes sociais, que os fãs logo atribuíram às cenas veiculadas no programa.

"Sério, tem que ter cabeça viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa… não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Da vontade de continuar dormindo e só. Eu preciso trabalhar sabe? É foda! Acho que ontem fiz os 2 shows mais tristes. Eu vou esperar pra me pronunciar. Mas tenho muita coisa pra falar com vocês. Acho que assim vocês vão me entender", escreveu Mirella no Twitter.

Logo depois, a funkeira fez questão de deixar claro que, quando foi sua vez de ser confinada, ela agiu de forma bem diferente. "Qualquer aproximação que eu tinha na minha edição, eu automaticamente: aí meu Deus o fulano, aí meu Deus o beltrano, aí não quero magoar ciclano… hahahahahaha que otária!", debochou a MC.