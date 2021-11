Rafael Zulu e Aline Becker - Reprodução/Instagram

Rio - Rafael Zulu encantou os seguidores, nesta segunda-feira (15), ao compartilhar um texto emocionante comemorando o primeiro mêsversário de Kalu, seu filho com a influenciadora Aline Becker. O ator publicou um vídeo em que curte um momento especial com o caçula e se derreteu pelo herdeiro na legenda da postagem.

"Hoje, esse ursinho que mudou a logística do meu coração completa 1 mês. Eu falei esses dias pra um amigo que eu tinha certeza de que já tinha experimentado quase todos os sentimentos dessa vida… Mas, com o nascimento do Kalu, vi que nunca senti nada", começou o artista.

Em seguida, o ator relembrou uma dúvida que tinha por já ser pai de Luiza, de 14 anos, fruto do relacionamento com Maria Clara Mesquita. "Quem me acompanha aqui sabe exatamente a relação que tenho com a Luiza, minha filha… meu primeiro amor", escreveu. "Um certo momento eu pensei: será que tem espaço aqui dentro pra amar outra pessoa o tanto que amo a minha filha!?"

"Bem, vou nem dizer pra vocês o que ando sentindo nos últimos dias. Ter filhos é uma parada muito doida. Quando menos espera, a gente já se tacou num mar de amor. Eu amo ser seu pai, Moleque Kalu!", finalizou o artista.

