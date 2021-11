Anitta mobiliza corrente de oração para Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 15/11/2021 13:53

Rio - A cantora Anitta contou em entrevista a um jornal americano que vai homenagear Marília Mendonça em sua apresentação no Grammy Latino, que acontecerá na próxima quinta-feira. Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show. Na tragédia, também morreram outras quatro pessoas.

"A morte de Marília me destruiu. Tanto que me fez questionar e duvidar de muitas coisas em que acredito. A morte de uma menina de 26 anos, mãe que deixou um filho órfão de 2 anos, é muito difícil de aceitar", disse a cantora ao "Los Angeles Times". A homenagem também vai contar com a participação de Caetano Veloso.

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show, no dia 5 de novembro. A Cemig (Companhia Elétrica de Minas Gerais) confirmou que a aeronave bateu em uma torre de distribuição elétrica antes de cair em uma cachoeira.

Além da cantora, outras quatro pessoas ocupavam a aeronave: assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, seu produtor, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, o piloto e o copiloto, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana. Todos foram resgatados sem vida.

O velório de Marília e do tio, Abicieli, aconteceu em Goiânia, no dia 6 de novembro. O produtor Henrique Bahia foi velado e sepultado em Salvador, na Bahia, onde nasceu. Recentemente, a mãe da cantora organizou um culto em homenagem a filha, em Goiania, que contou com a participação de amigos íntimos e familiares. A dupla Maiara e Maraisa cantou um louvou na ocasião. Maiara não segurou a emoção e chorou durante a apresentação.