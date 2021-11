Luciana Gimenez fala sobre processo contra Jorge Kajuru - Reprodução

Luciana Gimenez fala sobre processo contra Jorge KajuruReprodução

Publicado 15/11/2021 11:45 | Atualizado 15/11/2021 11:46

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 52 anos, falou sobre sua briga com o senador Jorge Kajuru, de 60, em entrevista à radio Metropolitana. A comunicadora afirmou que o político a persegue há cerca de 20 anos e que se sente acossada por ele. "Eu nem o conheço", garantiu Luciana.

"Ele é meu stalker (perseguidor, em tradução livre). Ele me stalkeia há 20 anos. O cara é senador da República e me stalkeia há 20 anos. Há 20 anos ele fala mal de mim. Então, não tem jeito mais. Depois de 20 anos falando mal de mim, do meu filho (Lucas Jagger), do meu ex-namorado (Mick Jagger), não tem mais jeito", disse a apresentadora, que trava uma batalha na Justiça contra Kajuru.

"Vinte anos, né? Ele podia pagar o que me deve. Se ele me pagasse o que me deve e pedisse desculpa. Vou falar que acho que ficaria até mais aliviada. Ele podia pagar, pois acho que deve mais de R$ 100 mil. Como ele fala mentira", continuou Luciana, se referindo a indenizações.

A apresentadora detonou a postura do senador. "Você imagina a pessoa... Um senador. Vou até falar com as mulheres. É uma pessoa que está ali para defender o povo brasileiro, as mulheres e as mães de família. O cara está há 20 anos me perseguindo. Eu queria saber onde vai parar isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu nem conheço o cara. Nunca nem falei isso. Comecei a falar agora porque cansei".

Como jornalista esportivo, Kajuru já foi colega de Luciana Gimenez na RedeTV!. Mas a apresentadora garantiu que não o conhece. "Não o conheço. Ele podia perseguir outra pessoa. A mim não. Pelo amor de Deus, nunca fiz nada para essa pessoa. É uma [pessoa] muito louca. Pessoa estranha. Não quero mais falar porque esse é um astral meio ruim. Só quero que me pague o que deve porque a Justiça é justa. Deve? Pague, por favor", finalizou.

Em entrevista recente a Antônia Fontenelle, Kajuru disse que não fala sobre Luciana Gimenez. "Sobre a Luciana Gimenez, eu não tenho nada a falar. Não falo sobre mulher de programa. Dane-se. Ela já me processou, pode processar de novo. É uma mulher desqualificada, tanto que virou o que virou por 30 segundos com o Mick Jagger".