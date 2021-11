Marília Mendonça e Matheuzinho - Reprodução

Rio - O cantor Matheuzinho usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após a morte de Marília Mendonça, com quem engatou em um romance recentemente. O artista de 26 anos agradeceu aos fãs pelo apoio e carinho recebidos desde o acidente aéreo que tirou a vida da sertaneja e de outras quatro pessoas.

"Estou em casa, em São Paulo, e só agora consegui falar. Muita coisa para assimilar. Queria agradecer todas as mensagens de carinho e amor que venho recebendo. De verdade", declarou Matheuzinho após retornar de Goiânia, onde participou de um culto organizado pela mãe da cantora , Ruth Moreira, em homenagem à rainha da sofrência.

Em seguida, o cantor aproveitou para mandar um recado para os familiares e amigos da amada: "Queria mandar um beijo do fundo do meu coração para a família da Marília, do Bahia (produtor da cantora), do Silveira (tio da artista). Desejar muita força e que Deus abençoe vocês infinitamente. Fiquem bem porque é assim que Marília quer ver a gente aqui. Muita luz, muita paz e muito amor", encerrou.