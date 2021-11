Mãe de Marília Mendonça organiza culto em homenagem a cantora: ’Deus tem me fortalecido’ - Reprodução Internet

Mãe de Marília Mendonça organiza culto em homenagem a cantora: ’Deus tem me fortalecido’Reprodução Internet

Publicado 12/11/2021 09:04 | Atualizado 12/11/2021 09:32

Rio - Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, organizou um culto em homenagem a filha, na noite desta quinta-feira, em Goiânia. Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente de acidente de avião em Caratinga, Minas Gerais, onde faria um show, no dia 5 de novembro.

A celebração contou apenas com familiares e amigos íntimos. A dupla Maiara e Maraisa cantou um louvor durante o culto e os sertanejos Henrique e Juliano acompanharam a celebração. Murilo Huff, pai de Leo, filho de Marília, também acompanhou o culto. O bebê não estava na igreja. "Quero agradecer minha família que está toda aqui. Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido", disse Ruth Moreira.

"O que a Marília queria mesmo é que a gente viesse alegrar o nome de Deus. Agradecer e louvar a Deus pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo. Pelo legado que ela deixou aqui. Boa filha, boa mãe", completou.

Durante o culto, a dupla Maiara e Maraisa cantou um louvor. Emocionada, Maiara começou a chorar no meio da música. "Obrigada Deus por nos permitir honrar a nossa amiga. E vamos honrar até o fim", disse a cantora.

Uma missa de sétimo dia também foi celebrada em homenagem ao produtor Henrique Bonfim Ribeiro, de 32 anos, na noite desta quinta-feira, em Goiânia. A cerimônia aconteceu na mesma igreja em que foi realizada a homenagem ao sertanejo Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em 2015. O corpo do produtor foi sepultado em Salvador, sua cidade natal.

Despedida

Milhares de fãs e admiradores passaram pelo velório de Marília Mendonça, que aconteceu no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, no dia 6 de novembro. O tio da cantora, Abicieli Silveira, também foi velado no local. Após o velório, os corpos seguiram em cortejo em caminhões do Corpo de Bombeiros até o Cemitério Parque Memorial, onde foram sepultados.