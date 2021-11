Zé Neto e Cristiano - Reprodução Internet

Zé Neto e CristianoReprodução Internet

Publicado 12/11/2021 16:58

Zé Neto e Cristiano se emocionaram com uma homenagem que fizeram a Marília Mendonça no show da dupla, em Santos, no litoral paulista, nesta quinta-feira.

"Apesar da gente ser forte, eu queria uma salva de palmas à eterna Rainha da Sofrência, nossa irmãzinha Marília Mendonça", iniciou Cristiano no palco, enquanto uma imagem da cantora passava no telão.

"Parece que a gente perdeu alguém da família também. Queria que vocês me ajudassem a cantar essa música, não sei se vou conseguir. É uma forma de homenagear ela", continuou ele, chorando (assista abaixo):

A dupla era bem próxima a Marília Mendonça e gravou com ela música "Bateria acabou".