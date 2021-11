Kevin O Chris - Divulgação

Publicado 12/11/2021

Rio - Kevin O Chris vem se consolidando no mercado internacional e está, cada vez mais, realizando sonho de levar o funk para o mundo. Após lançar o remix de “Ela É Do Tipo”com o rapper americano Drake e do sucesso alcançado com a faixa “Ela Tá Movimentando”, parceria com a mexicana Dulce María, o cantor dá mais um passo importante para conseguir exportar o seu trabalho, gravando um DVD em Portugal.

A produção intitulada “Sonho de Garoto” acontecerá em Lisboa, no sábado e contará com a participação do astro lusitano Davi Carreira, além de nomes do funk brasileiro como Pedro Bernardino, Mc PG, Mc Roger e Mc Calvin. Com a promessa de lotar a Altice Arena, palco que já recebeu grandes artistas da indústria musical, como Ariana Grande, Shakira, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber e Adele, a gravação marca também um feito inédito na carreira de um dos artistas precursores do movimento 150 bpm, que comemora a honra de ser o primeiro funkeiro a realizar um DVD em solo europeu.



“A ansiedade está começando a bater forte. Depois de quase um mês nos EUA em turnê, me dividindo entre os shows e a produção, montagem de repertório e outros trampos pro meu terceiro DVD, que será gravado agora em novembro, em Lisboa, o coração está a mil. Estou preparando uma produção enorme, só com músicas minhas, um setlist pesadão. Não tenho palavras pra explicar esse momento, tô realmente realizando um sonho que tenho desde garoto, orgulhoso demais desse trabalho e de gravar o primeiro DVD de funk na Europa”, vibra o cantor.



Sobre a participação do astro David Carreira, cantor português mais seguido em todas as plataforma digitais com mais de 330 milhões de visualizações no Youtube, Kevin comenta: "Estou amarradão em poder partilhar o palco com o David Carreira. Eu conheço pouco da música portuguesa mas o som dele é muito bom, o cara é um astro em Portugal. O público vai curtir demais o que estamos preparando. Sem falar que ele curte o funk faz tempo, já gravou música até com a Ludmilla e com o Kevinho, a galera vai se amarrar na nossa apresentação juntos. E essa participação vai aproximar ainda mais o funk de Portugal. O nosso ritmo vai invadir a Europa!"