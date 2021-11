Thaila Ayala está no final da gestação do primeiro filho - Reprodução

Thaila Ayala está no final da gestação do primeiro filhoReprodução

Publicado 12/11/2021 14:32

Rio - Grávida do primeiro filho com Renato Góes, Thaila Ayala contou que tem sofrido com a perda de memória e por isso, não consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

fotogaleria Em entrevista para a revista Quem, a atriz revelou a dificuldade em concluir as frases. "No momento estou tendo esse probleminha de conseguir conectar o Tico e o Teco. Sempre fiz 30 coisas ao mesmo tempo, sempre pensei em tudo, resolvia tudo. E não estou conseguindo."

"Não consigo concluir uma frase, um pensamento. É impressionante. Você começa uma frase e não consegue concluir. É uma coisa louca", explicou.