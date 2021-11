Fátima Bernandes e Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2021 12:51 | Atualizado 12/11/2021 13:20

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, de 59 anos, usou o seu perfil no Instagram para parabenizar seu namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE), que completa 34 anos nesta sexta-feira. Na publicação, a comandante do "Encontro" aproveitou para se declarar ao amado.

"Feliz aniversário, amor. Que você continue com os olhos brilhando em tudo o que faz. Que continue aceitando ser meu modelo preferido fazendo as poses que sugiro (fotos 1, 2 e 3), se divertindo com as poses que você inventa (fotos 4 e 5). Que você possa conhecer o mundo. Comigo, claro (fotos 6 e 7) E que o novo ciclo seja de muitas conquistas (fotos 8 e 9). Estarei aqui para você sempre recarregar suas energias (foto 10). Te amo", legendou Fátima, que ainda acrescentou a hashtag "cada minuto importa".