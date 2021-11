Erika Schneider e James Rodriguez - Reprodução

Rio - Em solo nacional para jogar por sua seleção nas Eliminatórias da Copa, o jogador colombiano James Rodriguez estaria vivendo affair com a ex-participante de "A Fazenda 13" Erika Schneider, diz o site o britânico The Sun. Os dois se seguem e trocam likes nas redes sociais.

O jornal internacional já especulava sobre um envolvimento entre os dois e citou uma ligação recente entre a ex-peoa e o craque seguido por 47 milhões de pessoas somente no Instagram. "A relação da morena com o jogador de futebol tornou-se objeto de intensa especulação em sua terra natal. Além disso, ele deu à bela brasileira vários likes nas redes sociais", disse o site britânico.

Erika Schneider, inclusive, esteve presente na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quinta-feira, para ver o craque jogadr, mas o resultado foi favorável ao Brasil, que venceu com o placar de 1 x 0. A bailarina assistiu ao jogo com uma camisa da seleção colombiana, mais precisamente a camisa número 10, usada por James.

