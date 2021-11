Grazi Massafera relembra ensaio como pin-up - Reprodução Internet

Grazi Massafera relembra ensaio como pin-upReprodução Internet

Publicado 12/11/2021 08:24

Rio - Grazi Massafera postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, uma foto de um antigo ensaio em que aparece caracterizada como pin-up. Na imagem, a atriz de 39 anos usa um biquíni vermelho de bolinhas brancas. "Pin Up girl avaliando a axila. Do túnel do tempo", brincou na legenda da foto. Um internauta comparou a atriz com a musa italiana Sophia Loren nos comentários. "Muito musa", disse outra pessoa. "Você é maravilhosa, linda como sempre", comentou um terceiro seguidor.

fotogaleria

Recentemente, Grazi Massafera usou as redes sociais para se despedir da Globo, emissora que foi sua cada por 16 anos. "A primeira vez que eu apareci na Globo foi no dia 10 de janeiro de 2005. Aquela garota de 23 anos – que foi praticamente enviada pela mãe para o BBB pra tentar mudar de vida – não imaginava que ser estrela de reality show muda mais a gente que ganhar concurso de Miss. Aquela garota, na verdade, não podia sonhar o que viria a seguir: a Globo me acolheria naquela casa não somente por três meses, mas desde então é meu lar, há 16 anos", disse.