Gkay está hospedada na casa de Anitta nos EUA - Reprodução

Gkay está hospedada na casa de Anitta nos EUAReprodução

Publicado 11/11/2021 21:53

Rio - A humorista Gkay foi às redes sociais nesta quinta-feira para desabafar após sofrer muitas críticas sobre seu jeito mais despojado. Pelos stories do Instagram, a influenciadora ainda disse que não vai mudar seu jeito para se encaixar nos padrões. "Isso deixou muito chateada esses últimos dias. Eu engulo tanto sapo por trás dessas câmeras, por causa de preconceito. As pessoas querem me encaixar numa coisa que eu não vou me encaixar. Eu sou assim, eu vou fazer vídeo assim. Eu vou cair no chão, eu vou gritar, eu falo alto, eu apareço sem maquiagem, descabelada e no c* de vocês que tiverem achando ruim", disse.

fotogaleria

"O povo quer que você seja princesinha na internet. Já tem as princesinhas da internet, mas eu não sou princesinha da internet. Eu sou doida, falo alto mesmo. Sou sem noção. É isso que eu sou, é o meu jeito desde que nasci. Desde criança sou assim. Aí ficam fechando portas para mim só por causa disso. Quer fechar a porta para mim, fecha. Se eu quiser entrar, chego pisando na porta, pulo o muro ou então vou no vizinho", completou a humorista