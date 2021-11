Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa - Reprodução Internet

Publicado 11/11/2021 18:35 | Atualizado 11/11/2021 18:37

Par romântico principal de "Pantanal", Alanis Guilen e Jesuita Barbosa posam pela primeira vez juntos nos bastidores da novela, que está sendo gravada na região do Mato Grosso do Sul.

Os dois vivem, respectivamente, o casal Juma Marruá e Joventino, que na primeira versão foram vividos por Cristiana Oliveira e Marcos Winter.

De visual novo, Jesuita já havia aparecido esta semana numa foto postada pela atriz Julia Dalavia, a intérprete de Guta, que tem um breve romance com Joventino no começo da trama. O registro foi feito nos bastidores de uma cena e agitou as redes sociais com a atriz aparecendo de topless.