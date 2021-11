Série de fotos com Marília Mendonça foi publicada pelo cantor - Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2021 15:57

Rio - O cantor Juliano, da dupla com Henrique, se pronunciou pela primeira vez sobre o falecimento de Marília Mendonça. Amigo de longa data da cantora, o cantor compartilhou, nesta quinta-feira (11), uma série de fotos com Marília.

"Em vida, cuidemos! Em vida, façamos! Em vida, conversemos! Em vida, nos encontramos. Lindo texto Manim, revela tudo que fomos e seremos. E até que a próxima cortina se abra", escreveu na legenda.

O pronunciamento de Juliano vem um dia depois do seu irmão, Henrique, compartilhar no perfil da dupla uma carta aos fãs. "Talvez na despedida a maioria tenha conhecido nossos laços. Laços que foram dados longe de toda a exposição da internet, da TV, do rádio. Laços de várias promessas feitas entre nós que foram e serão cumpridas à risca! Sem meio certo e meio errado."

"Não tenho palavras a escrever ou dizer pra ela. Aliás, não tenho eles pra dizer ou escrever nada. Nem pra ela, pro Bahia e nem pro Silveira. Silveira, sabia como ninguém curtir a vida. De tanto que chamava a gente por apelido, o apelido ficou pra ele. Das suas filhas ao meu pai ele era brincalhão assim! Não tenho palavras pra eles agora pois tive e tenho a certeza de que em todos nossos encontros sempre nos declaramos uns aos outros! Sempre me despeço com “fica com Deus” e com eles não fora diferente", disse em outro trecho.