Casal compartilhou fotos da cerimônia realizada em Cancún - Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2021 15:19

Rio - Nasser e Andressa renovaram os votos de casamento durante cerimônia realizada em Cancún, no México. O casal finalista do 'BBB 13', dividiu com os seguidores as imagens da celebração.

O vice-campeão do reality global aproveitou e se declarou para a esposa. "Sim! Novamente falamos 'sim' um pro outro! Mais uma vez confirmando o nosso pacto de ficarmos em união para sempre, até o infinito! Foi lindo, foi mágico, em um dos cenários mais incríveis e ao lado da mulher que me preenche todos os dias da minha vida! Tudo foi além do que poderíamos imaginar pra esse momento!"



Já Andressa falou sobre a alegria de celebrar a união em um lugar especial para eles. "Mais uma vez sim! Mil vezes eu digo sim... Diante dos homens e diante de Deus! Foi a realização de mais um sonho, de celebrarmos essa união em frente á um dos lugares que mais amamos nesse mundo! E tamanha realização só poderia ser feita por alguém que também transborda amor", afirmou Andressa.