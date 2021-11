Atriz de ’Anne With An E’ passa por mastectomia dupla - Reprodução

Publicado 11/11/2021 14:51

Rio - Miranda McKeon, que ficou conhecida por interpretar a personagem Josie Pye em "Anne With An E", contou no Instagram que passou por uma mastectomia dupla. Em junho deste ano, a atriz de 19 anos foi diagnosticada com dois nódulos mamários extremamente raros nessa idade e passou por sessões de quimioterapia.

"Hoje é o grande dia! Eu cheguei em São Francisco para fazer a cirurgia que esperava há quase cinco meses. Terei uma mastectomia dupla - um procedimento para remover todo o tecido mamário sob a pele em ambos os lados, bem como alguns gânglios linfáticos do meu lado direito. Isso eliminará qualquer câncer e diminuirá significativamente meu risco de recorrência no futuro. Isso também significa que estarei livre do câncer!", afirmou a jovem em um relato emocionante no Instagram.

"Depois de dezenas de horas de reuniões com cirurgiões e tanta pesquisa (a maioria feita por minha mãe, obrigado mãe!) Eu realmente sinto que encontrei a equipe perfeita com @drannepeled @peledmigraine", disse a atriz, que também relatou como seria a cirurgia.

"Enquanto nas mastectomias tradicionais as mulheres ficam quase totalmente dormentes no tórax - terei uma sensação de preservação da mastectomia que é segura do ponto de vista oncológico, mas mais cuidado é tomado ao cortar nervos, e enxertos são feitos para reconstruir nervos cortados. Embora certamente demore um pouco de tempo, estou muito grata por voltar a parecer e me sentir eu mesma!", disse.

A atriz raspou os cabelos em outubro e revelou que além da cirurgia, também terá que passar por uma radioterapia. "Hoje a etapa 2/3 será finalizada com a radiação a seguir. Como sempre, não posso agradecer a todos o suficiente por seu apoio contínuo. As pessoas em minha vida aparecem para mim, todos os dias, de maneiras tão ternas e comoventes. Eu sou uma garota de sorte! -1 hora até a cirurgia", finalizou.