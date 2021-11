Zé Felipe - reprodução do instagram

Publicado 11/11/2021 12:20

Rio - O cantor Zé Felipe revelou que perdeu a virgindade com 12 anos de idade. Filho do cantor Leonardo foi entrevistado desta semana pelo podcast "Podcats", apresentado por sua esposa, Virgínia Fonseca, e pela influenciadora por Camila Loures.

Após revelar que fez sexo pela primeira vez aos 12, Virgínia se mostrou surpresa. "Eu não sabia que foi com 12 anos”, disse ela. Na sequência, o filho do cantor Leonardo fez as apresentadoras rirem com um detalhe. “Foi com uma biscate”, disparou.

Durante o papo, Zé Felipe revelou experiências sexuais com a esposa e confidenciou uma "brochada na hora H" O cantor contou que confundiu um pato erótico com um brinquedo da filha, Maria Alice, e que por isso brochou. "Ela [Virgínia] comprou um pato. Um pato. Ele fica piscando e tremendo. Quando ela pegou o pato, eu falei não, não, não?. Eu brochei. Eu não sabia, pensei que Virginia tinha pego o brinquedo de Maria Alice", lembrou.

No bate-papo, o filho de Leonardo também citou alguns itens que Virginia já comprou pra eles apimentarem a relação. "Comprou que fica tremendo na gente. Depois, um spray de menta. Não comprem isso não, isso esfolou a cabeça do meu negócio [pênis]", confessou