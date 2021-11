Cristiana Lôbo era comentarista da GloboNews e colunista do g1 - Divulgação TV Globo/Zé Paulo Cardeal

Publicado 11/11/2021 10:43 | Atualizado 11/11/2021 12:13

Rio - Vários famosos e personalidades usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar a morte da jornalista Cristiana Lôbo, da Globonews. A comentarista de Política morreu aos 63 anos, nesta quinta, em decorrência de um mieloma múltiplo, do qual se tratava havia alguns anos, e que foi agravado por uma pneumonia.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que Cris Lôbo era "uma super jornalista" e que "fará falta". André Trigueiro, colega de Cris na Globonews, disse estar "consternado". O jornalista César Tralli disse que Cristiana Lôbo era "uma lenda do jornalismo político". O senador Renan Calheiros afirmou que "o jornalismo perde uma grande referência e também está de luto".

“Cris era uma profissional ímpar. Eu comecei a trabalhar com ela em 1991, em Brasília, quando dirigi a sucursal do Globo. Nesses 30 anos, Cris sempre se mostrou uma profissional exemplar, correta, zelosa, ansiosa pela notícia em primeira mão. Pude sempre reconhecer nela um ser humano doce, gentil, amigo das pessoas. O jornalismo perde um talento enorme. Pelos depoimentos que ouvi, porém, a generosidade dela ajudou a deixar incontáveis discípulas e discípulos. É um grande legado”, disse Ali Kamel, diretor de Jornalismo da Globo.

Confira o que os famosos disseram:

Eduardo Paes: Que notícia triste. Super jornalista. Atenta, séria e competente. Meus sentimentos a seus familiares e colegas de profissão. Vai fazer falta!



André Trigueiro: Consternado pela perda dessa grande jornalista e amiga! Que Deus a abençoe e proteja, e console sua linda família!



Guga Chacra: Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 63 anos. Meus sentimentos para a família e amigos. Foi uma honra dividir a tela por dezenas de vezes com essa craque do jornalismo político. Deixará saudades



Renan Calheiros: Nesse dia pesaroso gostaria expressar minha solidariedade à família e desejar que Deus receba a jornalista Cristiana Lôbo. Tive o privilégio de conviver com essa competente profissional durante anos no Congresso. O jornalismo perde uma grande referência e também está de luto.

Gerson Camarotti: Cristiana Lôbo simplesmente criou a cobertura política ao vivo, em cima dos fatos, com bastidores e informações exclusivas. Um divisor de águas. Formou uma geração de jornalistas. Quanta tristeza. Perdi uma amiga generosa. Fica uma saudade infinita.

Randolfe Rodrigues: Não dá pra acreditar. Perdemos Cristiana Lôbo, um dos maiores nomes do nosso jornalismo. Sempre atenta, forte, incisiva, objetiva, doce, amável, inteligente. Tive e honra de aprender muito com ela. Continuarei aprendendo. Toda solidariedade à família e aos amigos.