Enzo Celulari e Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 11/11/2021 10:07

Rio - Bruna Marquezine e Enzo Celulari demoraram a assumir o namoro e nunca chegaram a confirmar o fim do relacionamento com todas as letras. E, pelo visto, parece que o amor não acabou. De acordo com o "Uol", o (ex?) casal foi visto aos beijos em uma festa em São Paulo no último final de semana. O clima esquentou, eles trocaram beijos apaixonados e nem tentaram esconder o romance.

Bruna já estava no evento quando Enzo, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, chegou em uma Land Rover branca. De acordo com o "Splash", os dois estavam bem soltinhos e trocaram beijos no canto da pista de dança.

A atriz e Enzo Celulari teriam começado a namorar em junho de 2020, mas só assumiram o romance em abril de 2021. Depois de serem flagrados juntos, os dois começaram a trocar várias declarações de amor nas redes sociais. No entanto, a última interação entre eles aconteceu em maio. No Dia dos Namorados, em junho, os fãs estranharam o fato de os dois não trocarem posts apaixonados e os boatos de término ganharam força. O fim do relacionamento parece ter sido amigável, já que eles compartilham a guarda de uma gata que adotaram quando ainda estavam juntos.