Maraisa compartilhou dedicatória em livro que ganhou de Marília Mendonça - Reprodução

Maraisa compartilhou dedicatória em livro que ganhou de Marília MendonçaReprodução

Publicado 11/11/2021 08:41 | Atualizado 11/11/2021 10:05

Rio - Na madrugada desta quinta-feira, a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, voltou a fazer um desabafo sobre a morte de Marília Mendonça, vítima fatal de um acidente aéreo aos 26 anos na semana passada. Ainda sem acreditar, no Twitter, ela disse querer que tudo fosse "apenas um pesadelo".

fotogaleria

"Mais uma noite que eu vou dormir pedindo para acordar e tudo ser apenas um pesadelo, não aguento mais esse looping", desabafou a cantora sertaneja, que acompanhou o cortejo do corpo da amiga pelas ruas de Goiânia.

Maraisa também repostou um vídeo em que aparece cantando ao lado de Marília Mendonça "Mas meu sorriso é arma da dissimulação, quem olha minha boca se perde na atenção. Impeço, assim, que vejam chorar meu coração", escreveu, citando um trecho de "Oi", música de Fabiano Cambota.

Últimas mensagem

No print de um aplicativo de mensagens, é possível ver que Maraisa se declarou à amiga, com quem dividia o projeto "Patroas". "Te amo! Amo muito você! Não esquece disso", diz parte da conversa. "Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", escreveu a cantora na legenda da publicação no Twitter.